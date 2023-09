Terremoto a Napoli, caos treni: ritardi e cancellazioni sulle linee

Mattinata di passione per i pendolari in viaggio sulla tratta Roma- Napoli. La scossa di terremoto che è stata registrata nella notte a Napoli, di magnitudp 4.2, la più forte di questo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei, sta causando da questa mattina ritardi e cancellazioni per una serie di verifiche tecniche seguite all'evento sismico.

E' in corso infatti un intervento dei tecnici sulle linee regionali e metropolitane direttamente coinvolte, come comunica Trenitalia. Pertanto i treni Alta velocità, Intercity ma anche regionali possono subire ritardi, variazioni o cancellazioni o possono essere instradati su percorsi alternativi.

Secondo l'aggiornamento delle 9 di Rfi, nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria sull'Alta velocità Roma- Napoli è in gradiale ripresa ma con ritardi fino a 150 minuti. Ancora sospesa invece la circolazione Napoli- Villa Literno, Napoli- Aversa, Napoli - Cancello e Napoli – Torre Annunziata per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di un evento sismico che ha interessato la zona. In generale sulla mobilità ferroviaria si registrano rallentamenti fino a 180 minuti, che interessano inevitabilmente anche i convogli che viaggiano nei comuni pontini sulla tratta Roma- Napoli.