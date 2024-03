Blitz nell'abitazione di un pusher: sequestrati oltre tre chili di hashish nascosti nella lavanderia

Aveva in casa 30 panetti di hashish del peso complessivo di 3,2 chili. La droga era nascostata nell'abitazione ed era stata occultata all'interno del locale lavanderia e in parte nella cantina di pertinenza. Il blitz dei carabinieri è avvenuto in un'abitazione del paese di Roccagorga, dove un 20enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

L'arrestato è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, in regime di domiciiari. Le indagini dei militari invece proseguono per risalire alla provenienza della droga e alla sua destinazione.

Nello stesso servizio di controllo del territorio i carabinieri hanno poi denunciato in stato di libertà un cittadino di nazionalità tunisina di 23 anni, anche lui residente nel comune di Roccagorga. Nel corso di una perquisizione domiciliare e persone è stato infatti trovato in possesso di 11 grammi di hashish. Inoltre, nel suo appartamento, si era allacciato abusivamente alla rete elettrica comunale effettuando un bypass con cui era riuscito a escludere il suo contatore.