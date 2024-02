Non vuole pagare le birre in negozio: picchia e rapina il titolare

E' entrato in un negozio di generi alimentari per acquistare bottiglie di birre ma una volta arrivato alla cassa ha cominciato a minacciare e insultare il titolare, un cittadino di 43 anni, perché non aveva nessuna intenzione di pagare. Poi l'avventore si è scagliato contro il malcapitato e lo ha picchiato, portandogli via la somma di 60 euro che l'uomo custodiva nella tasca dei pantaloni.

L'episodio è avvenuto ieri sera, 21 febbraio, nel comune di Sabaudia. Una segnalazione al 112 ha portato immediatamente sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione locale che è riuscita ad arrestare in flagranza il malvivente, un 35enne residente in città.

La vittima intanto è stata soccorsa dal personale del 118. Presentava diverse escoriazioni sul volto e un trauma della piramide nasale a causa delle botte ricevute. Per queste ragioni è stato portato in pronto soccorso, mentre il 35enne veniva rinchiuso ai domiciliari.