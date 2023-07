Sgombero e bonifica dell'ex caseificio di Sabaudia abbandonato al degrado

Un'operazione di bonifica e sgombero è stata condotta ieri, 27 luglio, da carabinieri e agenti della polizia locale di Sabaudia all'interno dell'ex caseificio abbandonato di via Biancamano. La struttura fatiscente, che si trova in una zona all'ingresso della città, è in completo degrado da diversi anni ed è diventata rifugio di disperati. All'interno una discarica a cielo aperto, con baracche allestite dai senza fissa dimora e cumuli di rifiuti.

Nella giornata di ieri hanno operato in sinergia carabinieri e polizia municipale, squadre di vigili del fuoco e protezione civile. Le operazioni hanno riguardato l'identificazione e lo sgombero delle persone presenti e poi la bonifica dell'area esterna e dell'interno dell'immobile.