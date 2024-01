Entra in casa della sorella e le ruba cellulari e carte di credito

Aveva forzato la porta di ingresso e si era introdotto in casa della sorella per rubare. Dall'appartamento aveva portato via una borsa con due telefoni cellulari, documenti e carte di credito della donna. A San Felice Circeo i carabinieri hanno arrestato in regime di domiciliari un cittadino tedesco di 51 anni, accusato di furto.

Per l'episodio l'uomo era già stato arrestato il 10 gennaio scorso, ma il giudice aveva in seguito disposto a suo carico la misura dell'obbligo di firma. L'Arma ha però avanzato una richiesta di aggravamento e il 51enne è in finito di nuovo in arresto in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal giudice del tribunale di Latina. Ora si trova ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.