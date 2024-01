Furto di generi alimentari al supermercato: condanna e multa da 18mila euro

Deve scontare una pena residua a due anni, 11 mesi e 13 giorni di reclusione, insieme al pagamento di 18mila euro di multa. I carabinieri hanno arrestato a San Felice Circeo un 72enne del luogo in ottemperanza a un ordine di esecuzione emesso dalla procura di Latina.

L'ultimo furto risale a maggio del 2021, quando l'uomo rubò da un esercizio commerciale di San Felice merce e alimenti del valore complessivo di 200 euro circa. Aveva però alle spalle precedenti penali per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Dopo le formalità di rito i militari lo hanno condotto al suo domicilio dove resterà in regime di domiciliari per scontare il periodo di detenzione.