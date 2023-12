Picchia e minaccia di morte la madre e la sorella

Allontanato dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. E' la misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina ed eseguito dai carabinieri nei confronti di un 35enne di San Felice Circeo.

L'uomo è ritenuto responsabile di aver ripetutamente aggredito fisicamente e minacciato, anche di morte, la madre e la sorella con cui conviveva. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione locale hanno trovato riscontro ai racconti delle due vittime e documentato come il 35enne abbia costretto le donne a vivere nel timore delle aggressioni e della sua violenza, tanto da cambiare le loro abitudini di vita. Sui reati legati alla violenza di genere e sui maltrattamenti resta alta la guardia dell'Arma dei carabinieri, che ribadisce come sia importante la collaborazione di tutti, non solo delle forze dell'ordine ma anche e soprattutto delle vittime e della cittadinanza.