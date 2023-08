Evade dai domiciliari: ritrovata dai carabinieri dopo tre mesi

Ha alle spalle diversi precedenti penali e si trovava in regime di arresti domiciliari. Era però evasa, allontanandosi da casa lo scorso 4 maggio rendendosi irreperibile.

I carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano hanno avviato le ricerche su tutto il territorio fino a quando non sono riusciti a rintracciarla. La donna, 22 anni, è stata poi ritrovata proprio nella sua abitazione, da cui si era allontanata nei mesi scorsi. In seguito agli accertamenti e alle formalità di rito, questa volta per la ragazza si sono aperte le porte del carcere ed è stata trasferita nella casa circondariale di Roma Rebibbia.