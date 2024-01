Schiuma bianca invade la strada in città

Lo strano caso della schiuma bianca che ha invaso la strada lungo via Cinquemiglia, ad Anzio. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 7 gennaio e a fare la scoperta sono stati alcuni cittadini; subito sono stati allertati così la polizia locale e l’Arpa Lazio.

Non è la prima volta che questo fenomeno accade all'altezza dell'incrocio con la via Ardeatina. Il comitato di quartiere di Padiglione ha segnalato l’episodio appunto alla polizia locale, alla commissione straordinaria e all'ufficio ambiente di Anzio.

In campo anche l'associazione Cittainsieme, che ha anche attivato anche l'Arpa: "Oggi domenica 7 gennaio, intorno alle 15.30 è stato riscontrato un inquietante brutto fenomeno, una schiuma di origine indefinita che è traboccata dai fossi lato strada di via Cinquemiglia, fino all'incrocio con la via Ardeatina. Poiché non è la prima volta che ciò accade, diventa importantissimo appurarne una volta per tutte l'origine e di conseguenza sanzionare severamente chi lo provoca. Vi preghiamo di tenerci aggiornati sugli sviluppi delle vostre indagini per darci modo di informare la cittadinanza che sta vivendo con esasperazione questa pessima ricorrente situazione."

Questo il testo della segnalazione inviata da Cittainsieme sul caso di ieri “che si aggiunge ad altre sullo stesso tema inviate agli uffici comunali da associazioni, comitati e singoli cittadini, tutti particolarmente esasperati dall’accaduto”.