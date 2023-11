L'orrore in casa: anni di maltrattamenti e violenze sessuali su minore

E' stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sermoneta, insieme ai colleghi delle stazioni di Cisterna e Bassiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina. L'accusa: maltrattamenti nei confronti dei familiari e violenza sessuale su minori.

Agli arresti è finito un uomo di 53 anni, che deve scontare una pena residua di un anno e sette mesi di reclusione. I fatti sono stati commessi a Norma nel 2021 e a Sermoneta in altri paesi in cui la famiglia si era spostata a partire addirittura dall'anno 2015. Un quadro inquietante scoperto anni fa dagli investigatori, che ha portato alla condanna del responsabile. Vittima delle violenze sessuali consumate fra le mura domestiche era la figlia della compagna del 53enne.

Ora l'uomo è finito in carcere in esecuzione di un provvedimento del tribunale per scontare la condanna residua.