Raffica di furti a Latina, Sezze e Terracina: 23enne finisce in carcere

E' ritenuto responsabile di reiterati furti commessi tra il 2022 e il 2023, commessi in diversi comuni della provincia pontina, in particolare Sezze, Terracina e Latina. Ora un 23enne sardo, di fatto domiciliato nel territorio di Sezze, è finito agli arresti per una ordinanza di custodia cautelare in carcere a cui hanno dato esecuzione i carabinieri della stazione locale insieme al personale della squadra mobile di Latina.

L'uomo, già colpito da diversi precedenti di polizia nonostante la sua giovane età, era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ma aveva ripetutamente violato gli obblighi e le prescrizioni che gli erano state imposte. Per queste ragioni per il giovane si sono aperte le porte della casa circondariale di Latina.