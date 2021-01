Sezze, scomparso dopo un incidente: in corso le ricerche di Giampiero Peloso

E' scomparso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente non grave avvenuto ieri, 14 gennaio, intorno elle 14,40, nella zona di Ceriara- Sezze, all'altezza di Lago delle mole, lungo la 156. Da allora non si hanno più notizie di Giampiero Peloso, un uomo di Sezze, autista di scuolabus.

La segnalazione si è rapidamente diffusa su Facebook attraverso amici, parenti e conoscenti, rilanciata anche dalla protezione civile di Roccagorga. Secondo la ricostruzione, l'uomo era alla guida della sua Hyndai Atos di colore rosso, che è stata abbandonata lungo la strada. All'interno sono stati rinvenuti il cellulare e il portafoglio. Giampiero Peloso indossava un giubbotto blu e dei jeans ed è stato visto allontanarsi a piedi verso una collina. L'incidente non aveva avuto conseguenze.