Imbarcazione in avaria: soccorsi nella notte due diportisti partiti dalla Sardegna

Intervento di soccorso della direzione marittima di Civitavecchia su un'unità da diporto alla deriva a causa di un'avaria al timone. La segnalazione è arrivata alle 16,40 di sabato alla sala operativa e immediatamente ha fatto scattare le procedure per gestire le operazioni di assistenza e soccorso all'imbarcazione, partita dal porto di Cannigione(SS) per raggiungere l’isola di Ponza, con due persone a bordo.

Le operazioni di individuazione dell’unità si sono rivelate particolarmente complesse poiché a bordo non era presente la strumentazione idonea alla localizzazione della posizione. La posizione del natante è stata dunque determinata solo alle 18.45 circa: l'imbarcazione si trovava a circa 65 miglia dal porto di Anzio. E' stato disposto il dirottamento sul posto di una nave portacontainer in navigazione verso Livorno che, alle 20.50, ha raggiunto l'unità in difficoltà, recuperando i due naufraghi. Sentito il parere del Centro internazionale radio medico, la nave si è diretta verso Civitavecchia, arrivando alle.2.50 di questa mattina. Tramite poi la motovedetta Cp 891 di Civitavecchia i due malcapitati sono sbarcati al porto e affidati alle cure del personale sanitario del 118.