Presi con droga e armi dopo un inseguimento: in silenzio davanti al giudice

Sono stati arrestati dopo la fuga e un inseguimento tra le province di Latina e Frosinone, intercettati ad Amaseno e bloccati infine a Sonnino. Antonio Battisti. 51 anni, e Francesco Venditti, 25enne, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri. Avevano in auto un fucile che hanno gettato dal finestrino e che è stato prontamente recuperato dai militari, mentre nelle abitazioni nascondevano altri tre fucili risultati provento di furto oltre a un etto di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana e materiale per confezionamento delle singole dosi.

I due uomini, assistiti dall'avvocato Gianmarco Conca, sono comparsi ieri davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per l'interrogatorio di convalida. Entrambi hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il loro fermo è stato convalidato e per tutti è due è stata disposta la misura cautelare in carcere.

L'arresto è scattato nel cuore della notte. I carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di un'auto sospetta che si aggirava tra i comuni del frusinate di Amaseno e Villa Santo Stefano. Quando la pattuglia li ha intercettati, il conducente ha effettuato una brusca inversione di marcia e si è dato precipitosamente alla fuga. E' scattato quindi un inseguimento fino al territorio della proviincia di Latina. L'auto ha infatti attraversato i comuni di Prossedi e Roccasecca dei Volsci, terminando la sua corsa a Sonnino, dove i due sono stati bloccati dai militari prima che potessero scappare a piedi. Nell'abitacolo della vettura sono state rinvenute radioline per comunicare a distanza, arnesi da scasso, torce, abiti scuri e guanti per commettere furti in abitazioni e poi una cartuccia da fucile integra. Recuperato anche il fucile che era stato gettato nella fuga e altri armi scoperte in seguito, nel corso di una perquisizione domiciliare.