Sorpreso ad appiccare un incendio vicino a un bosco: piromane bloccato e arrestato

Arrestato in flagranza per aver appiccato un incendio. E' accaduto questa mattina, lunedì 28 agosto, nel comune di Sonnino, in via dell'Ascia, dove i carabinieri della stazione forestale di Priverno hanno arrestato in 68enne del luogo avvistato proprio mentre era intento ad appiccarre il fuoco su una vegetazione secca limitrofa a un'area di bosco.

L'uomo aveva acceso il fuoco utilizzando carta di giornale, accendino e liquido infiammabile. Prima che potesse fuggire a bordo della sua auto, è stato bloccato tempestivamente dai carabinieri. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare accendini e altro liquido infiammabile e carta di giornale. Il piromane è stato arrestato su disposizione del pm di turno della procura di Latina ed è stato trattenuto presso la caserma della compagnia dei carabinieri di Terracina in attesa del giudizio per direttissima. L'arresto di oggi rientra nell'ambito di un ampio dispositivo di controllo predisposto dai reparti dell’articolazione forestale in provincia, con il coordinamento del gruppo carabinieri forestale di Latina, per contraastare il fenomeno degli incendi boschivi che, soprattutto negli ultimi dieci giorni, ha martoriato il territorio pontino.