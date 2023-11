Coinvolto in un'associazione criminale, viola gli obblighi dell'affidamento in prova e viene arrestato

Era destinatario dell'affidamento in prova ai servizi sociali ma ha violato gli obblighi che gli erano stati imposti ed è stato arrestato dai carabinieri. E' accaduto a Sonnino, dove i militari della stazione del luogo hanno arrestato un uomo di 38 anni in esecuzione di un ordine di revoca dell'affidamento in prova a cui era stato sottoposto.

Il nuovo provvedimento è stato emesso dalla Corte d'appello di Roma proprio a causa delle violazioni al regime a cui l'uomo era stato sottoposto, con la sola autorizzazione a recarsi sul luogo di lavoro, presso una ditta di Terracina. Il 38enne era stato arrestato nel 2012 nel corso di un'operazione condotta sul territorio dalla squadra mobile che aveva sgominato un'associazione criminale nel capoluogo pontino.