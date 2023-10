Perquisizione in casa, i carabinieri trovano cocaina in dosi pronte per lo spaccio

Trovato in possesso di cocaina già divisa in dosi pronte per essere spacciate: per questo un uomo è stato arrestato dai carabinieri nella zona di Sonnino Scalo.

L’operazione scattata nel pomeriggio di ieri, martedì 17 ottobre, è dei militari della Stazione di Priverno che con i colleghi di Roccagorga hanno prima eseguito una perquisizione personale nei confronti dell'uomo e poi una domiciliare. Proprio nel corso degli accertamenti sono stati rinvenuti circa 30 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio al minuto. Trovati anche ben 5 bilancini di precisione, sostanza polverosa notoriamente utilizzata per il taglio del narcotico e anche materiale per il confezionamento delle singole dosi.

La droga e tutto il resto del materiale sono stati posti sotto sequestro. Al termine di tutte le operazioni di rito, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.