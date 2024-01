Sorpreso a spacciare, aggredisce i carabinieri

Spacciava droga nella Capitale e nel 2013 era finito agli arresti. Durante un controllo le forze dell'ordine lo avevano trovato con una quantità di sostanza stupefacente pronta per la vendita, ma dopo essere stato portato negli uffici per le procedure di rito e il fotosegnalamento l'uomo aveva dato in escandescenze aggredendo i carabinieri.

Ora un cittadino di nazionalità marocchina di 44 anni è stato rintracciato e arrestato di nuovo a Sezze dai carabinieri della stazione locale. Il provvedimento è stato emesso dall'ufficio Esecuzioni penali della procura della Repubblica di Roma perché l'uomo, condannato in via definitiva per detenzione e spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, deve scontare in regime di domiciliari la pena a un anno e sei mesi.