Spaccio: pusher fermato dopo aver ceduto droga e giovane trovato con un etto di hashish

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Pomezia nel corso dell'ultima settimana. E’ il bilancio dell’attività messa in campo dai militari della locale Compagnia: in manette sono finiti un ragazzo di 31 anni di Aprilia, bloccato insieme a un 21enne di Roma al termine di un inseguimento e accusati entrambi di resistenza a pubblico ufficiale, e uno solo di porto abusivo di arma bianca, un 22enne sempre della Capitale indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un 45enne di Ardea perseguito per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo di Aprilia è stato arrestato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo al termine un inseguimento iniziato a Pomezia e terminato nella provincia di Latina (qui tutti i particolari). Qualche ora prima, nella giornata di mercoledì, a finire in manette era stato un 22enne di Roma. Una pattuglia dell'Aliquota radiomobile perlustrando il centro urbano di Pomezia aveva visto il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, che camminava con atteggiamento sospetto; il giovane, vedendo avvicinarsi i carabinieri intenzionati a procedere al suo controllo ha tentato di disfarsi di un panetto con 100 grammi di hashish, ma è stato subito bloccato e arrestato.

Infine, nell’ambito di controlli presso una nota piazza di spaccio i militari hanno notato un 45enne di Ardea uscire da un condominio e avvicinarsi con atteggiamento sospetto a un’auto in sosta, con a bordo un giovane al quale ha ceduta una dose di cocaina in cambio di denaro. Immediatamente bloccato, il pusher è stato trovato in possesso di altre 6 dosi di cocaina e 9 di crack e arrestato.