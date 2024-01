Studente gambizzato in strada, arrestato un giovane trovato con un'arma clandestina

Prima svolta nelle indagini sul ferimento del ragazzo di 17 anni colpito ieri, martedì 16 gennaio, da un proiettile nel comune di Anzio, nella zona dello Zodiaco. Gia in serata gli agenti del commissariato hanno fermato un 20enne. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente pronte per lo spaccio ma anche di una pistola clandestina con matricola abrasa e munita di silenziatore

Si tratta di un'arma che ha lo stesso calibro di quella utilizzata per sparare allo studente, raggiunto da un proiettile alla coscia destra. All'interno dell'abitazione del giovane arrestato sono stati sequestrati anche un coltello e un'ascia. Al momento l'arrestato è accusato di detenzione e spaccio e possesso di arma clandestina ma si attende l'esito dello stub per accertare l'eventuale presenza di tracce di polvere da sparo. Le indagini poi saranno finalizzate anche a capire dove fosse il 20enne nel momento in cui lo studente è stato ferito.

Quest'ultimo stava rientrando da scuola e percorreva via del Leone quando è stato raggiunto da un colpo che lo ha ferito alla gama. Trasportato suito in ospedale, è stato ascoltato dagli investigatori ma ha fornito elementi utili.