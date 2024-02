Spari in strada ad Aprilia: l'allarme dei residenti

E' arrivata questa mattina alla sala operativa dei carabinieri di Aprilia la segnalazione di colpi di arma da fuoco esplosi poco lontano dal centro cittadino. Un allarme che ha portato immediatamente le pattuglie in via Lombardia, nella stessa zona dove solo poche settimane fa almeno tre colpi erano stati sparati contro il parabrezza di un suv. Su quell'episodio sono già in corso le indagini dei militari del Reparto territoriale che stanno scavando alla ricerca delle motivazioni che abbiano potuto far scaturire questo gesto intimidatorio.

All'allarme di oggi, 23 febbraio, i militari non sono riusciti invece a dare riscontro. Sul posto segnalato non sono stati rinvenuti bossoli sui muri o su auto in sosta. Ma chi ha richiesto l'intervento dell'Arma ha spiegato di aver sentito distintamente alcune esplosioni causate presumibilmente da armi da fuoco. Gli accertamenti dunque andranno avanti su questo aspetto, mentre l'intero territorio di Aprilia resta sotto osservazione.

Due giorni fa una nuova operazione interforze Alto impatto è scattata nei quartieri cittadini considerati più a rischio. I controlli hanno riguardato la circolazione stradale, le persone sospette e quelle già colpite da misure di prevenzione, ma anche gli esercizi commerciali. La stretta sulla sicurezza arriva dopo diversi episodi di criminalità registrati nelle scorse settimane, con particolare riferimento a reati contro il patrimonio, furti e rapine.