Ripetute violazioni al divieto di avvicinamento: scatta l'arresto

Gli era stato imposto il categorico divieto di avvicinamento e di comunicazione con la parte offesa, ma l'uomo lo ha più volte violato. Così uno stalker, cittadino classe '87 residente a Fondi, già noto per i suoi precedenti di polizia, è ora finito agli arresti.

I carabinieri della tenenza locale lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dei domiciliari emessa dal gip del tribunale di Latina. L'ordinanza scaturisce da una richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dai carabinieri, che avevano appunto accertato nel tempo le ripetute violazioni al divieto di avvicinamento alla ex che gli era stato ordinato dal 2022 in seguito a un'indagine per atti persecutori.

Espletate le formalità di rito il 36enne è stato condotto nella sua abitazione in regime di domiciiliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.