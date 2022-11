Violenza sulle donne, la stanza del Codice Rosa arriva negli ospedali di Terracina e Fondi

Due stanze Codice Rosa nel pronto soccorso. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si celebra proprio oggi, 25 novembre, anche la Asl di Latina scende in campo organizzando alcune iniziative per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Proprio questa mattina infatti, in due momenti distinti, sono state inaugurate due stanze Codice Rosa, una al pronto soccorso dell'ospedale Fiorini di Terracina e l'altra in quello del San Giovanni di Dio di Fondi. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza degli operatori sanitari dei due nosocomi. della direttrice generale dell'azienda sanitaria pontina Silvia Cavalli e dal direttore sanitario Sergio Parrocchia.

La stanza del Codice Rosa è un locale separato e rappresenta un percorso che può essere attivato in qualsiasi pronto soccorso, destinata alle vittime di violenze e abusi che potranno essere accolte in un ambiente confortevole e protetto e assistite da personale in grado di fornire una risposta adeguata.