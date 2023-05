Stupro ad Anzio, caccia all'uomo: sopralluoghi nella baracca dell'orrore

Avvicinata da uno sconosciuto, trascinata in un rifugio e violentata. E' il dramma di una ragazza di 19 anni, su cui ora stanno cercando di fare luce gli investigatori della polizia. I fatti sono avvenuti ad Anzio lo scorso 12 maggio. Come riporta Roma Today, gli specialisti della scientifica hanno eseguito nelle scorse ore una sere di accertamenti all'interno della baracca dell'orrore, dove la giovane è stata trascinata e stuprata. Nella zona cittadina però non ci sono telecamere e manca anche una descrizione chiara dell'aggressore.

Gli investigatori cercano ora tracce biologiche dello stupratore per ricostruire il profilo genetico dell'uomo e poi incrcociare i risultati con quelli delle banche dati in possesso alle forze dell'ordine. Al momento resta la denuncia della vittima, una giovane cittadina italiana di origini rumene che era scesa da un autobus sulla Nettunense e si stava dirigendo verso casa. Ha attraversato a piedi la zona di Corso Italia e proprio qui è stata avvicinata da un uomo, che l'ha strattonata e portata in un rifugio, l'ha immobilizzata e ha abusato di lei. L'aggressore è poi fuggito subito dopo e la ragazza, in stato di shock, ha chiesto aiuto in strada.