Tenta la rapina in tabaccheria: la commessa sposta la pistola e lo mette in fuga

Ha tentato la rapina in tabaccheria puntando una pistola contro una dipendente, ma è stato messo in fuga ed è scappato a mani vuote. E' accaduto venerdì pomeriggio a Latina, in pieno centro cittadino. Nel mirino di un rapinatore solitario l'esercizio commerciale di via Duca del mare.

Un uomo, non troppo giovane, è entrato all'interno dela tabaccheria. Aveva il volto parzialmente coperto da un cappello e occhiali da sole e una volta arrivato davanti al bancone ha intimato alla commessa di consegnargli il denaro contenuto in cassa e ha estratto dalla cinta dei pantaloni un'arma. Non si aspettava però la reazione della donna che, per nulla intimorita, l'ha istintivamente spostata, mentre la titolare dava l'allarme. In quel momento, l'ingresso nel negozio di altre persone ha fatto saltare ogni piano e il rapinatore, probabilmente improvvisato, ha preferito guadagnare l'uscita e darsi alla fuga. Tutta la sequenza è stata ripresa dalle telecamere della tabaccheria e i filmati sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.