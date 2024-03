Spintona, prende a pugni la compagna e le lancia un sasso sul parabrezza

Ha aggredito la compagna prima a parole, poi fisicamente. L'ha spinta, le ha dato dei pugni e poi le ha perfino danneggiato l'auto. E' accaduto a Terracina, dove i carabinieri del Nor- aliquota radiomobile hanno arrestato un 50enne in esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Latina.

I fatti risalgono allo scorso 7 marzo. In casa era nato un diverbio per futili motivi, nel corso del quale l'uomo ha però dato in escandescenza. La lite si è trasformata quindi in un'aggressione fisica sulla compagna. La donna è stata spintonata e poi colpita con due pugni su una spalla che le hanno procurato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Non contento l'uomo si è poi scagliato contro l'auto della compagna rompendo la leva del cambio e le alette parasole e distruggendo con un sasso il parabrezza.