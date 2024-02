Allarme furti, un tavolo tecnico in Prefettura per contrastare i ladri

Allarme furti a Terracina tanto che il numero eccessivo delle segnalazioni da parte dei residenti ha indotto il Prefetto Maurizio Falco a convocare per mercoledì 28 febbraio un tavolo tecnico al quale prederanno parte i rappresentanti delle forze dell’ordine.

E' stato il sindaco Francesco Giannetti, visto l'aumento dei casi in diverse zone della città a interessare il Prefetto con una nota e con una continua interlocuzione nel corso delle ultime settimane sia con il Prefetto che con il dirigente del Commissariato di polizia di Terracina Marco De Bartolis. La riunione di mercoledì servirà dunque a fare il punto sulla situazione prendendo atto di quanti fatto finora e programmando ulteriori misure per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

"Quello dei furti è purtroppo un fenomeno che sta riguardando l’intero territorio provinciale - sottolinea il sindaco di Terracina Giannetti - e voglio ringraziare il Prefetto per la grande sensibilità che anche in questa occasione sta dimostrando oltre che fare un plauso a tutte le forze dell’ordine che si impegnano sempre e con grandissima dedizione per arginare e mettere un freno a questi furti che danneggiano pesantemente l’intera comunità e che comprensibilmente stanno destando grande preoccupazione tra i nostri concittadini. Garantire la sicurezza, anche in termini di percezione, è ed è sempre stata una nostra priorità".