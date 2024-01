Mesi di minacce e aggressioni davanti alla figlia, poi forza il portone per entrare in casa della ex

Allontanato dalla casa familiare, con l'applicazione del braccialetto elettronico e l'obbligo di non avvicinarsi alla ex compagna. L'ennesima storia di maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza di un minore, arriva da Terracina, dove gli agenti del commissariato di polizia hanno dato esecuzione alla misura cautelare come stabilito dal codice rosso.

A denunciare tutto era stata una donna con la quale il 33enne aveva avuto una relazione dalla quale era nata anche una bambina. La vittima si è rivolta alla polizia raccontando di essere stata aggredita verbalmente in diverse occasioni negli ultimi tre anni e di aver anche subito violenze fisiche in una circostanza, quando l'uomo, in stato di ebbrezza, l'aveva spinta contro un mobile. Nell'ultimo anno le cose si erano poi aggravate perché il 33enne, come riferito dalla ex compagna, faceva un uso smodato di alcol e aveva assunto comportamenti sempre più aggressivi e minacciosi, chiamandola insistentemente al telefono, inviandole messaggi continui e controllando tutti i suoi spostamenti.

Gli investigatori hanno trovato riscontro ai racconti della vittima grazie ai messaggi vocali che la donna aveva ricevuto negli ultimi mesi. Il 26 novembre scorso inoltre, all'una di notte, di fronte al rifiuto della donna di incontrarlo si era presentato davanti alla sua abitazione e aveva forzato il portone di ingresso..Le tempestive attività investigative del commissariato hanno permesso di raccogliere un quadro di responsabilità che è stato condiviso con l'aiutorità giudiziaria portando così alla misura cautelare dell'allontanamento.