Afferra la compagna per il collo e la colpisce con schiaffi e pugni

Durante una lite in casa ha aggredito la compagna, l'ha afferrata per il collo e l'ha colpita con schiaffi e pugni. La donna, una cittadina brasiliana di 40 anni, ha chiesto aiuto ai carabinieri. I fatti risalgono a sabato 23 marzo. Nella giornata di ieri, 27 marzo, i militari del Nor- aliquota radiomobile di Terracina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Latina.

Agli arresti è finito un uomo di Terracina di 46 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia, che ora si trova in stato di detenzione nella sua abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I militari, dopo la richiesta di intervento, hanno ascoltato la testimonianza della vittima e raccolto elementi di prova a carico del convivente e il gip del tribunale di Latina ha emesso un'ordinanza di arresto.