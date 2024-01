Stalking alla ex, 30 chiamate in una notte per insultarla: "Tutto quello che fai ti si ritorce contro"

Pedinata, minacciata e aggredita, perseguitata con continui messaggi carichi di insulti e perfino con 30 telefonate in una sola notte. E' il calvario vissuto da una donna che ha deciso di rivolgersi alla polizia per denunciare l'ex compagno. La storia arriva da Terracina. L'uomo violento è un 36enne che aveva recentemente terminato di scontare una detenzione domiciliare per altri reati. Separato dalla donna, si era però più volte presentato sul suo posto di lavoro, l'aveva minacciata e seguita ed era arrivato ad aggredire fisicamente un uomo con il quale sospettava che avesse una nuova relazione.

Le persecuzioni avvenivano anche via telefono, con messaggi in piena notte e addirittura 30 chiamate. La vittima ha raccontato di essere costretta a relazionarsi con il suo ex per organizzare le visite e gli incontri con la figlia, ma l'uomo finiva puntualmente per insultarla, rivolgendole offese di ogni tipo e minacce. Ogni volta che la incontrava in compagnia dei suoi amici le diceva: "Devi stare attenta, perché tutto quello che fai ti si ritorce".

Spaventata la donna ha deciso quindi di denunciare e gli agenti del commissariato di Terracina hanno chiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria un provvedimento di divieto di avvicinamento dell'uomo.