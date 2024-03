Trovato con il kirpan, giovane indiano si difende: "E' una regola di vita della comunità Sikh"

Fermato dai carabinieri, a Terracina, e denunciato per porto abusivo di arma bianca. L'uomo, un cittadino indiano di 21 anni, è stato trovato dai militari in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito.

Ma una volta fermato e perquisito, il giovane, residente a Pontinia, ha cercato di giustificare il possesso del coltello spiegando che si trattava di una regola di vita della comunità Sikh, che prevede di portare al seguito un pugnale chiamato Kirpan. Per i cittadini Sikh possedere un coltello (kirpan) rappresenta l’impegno per il rispetto di sé e per la

propria libertà di spirito, insieme ad altri simboli religiosi: capelli e barba lunghi (kesh), un pettine che va tenuto fra i capelli (kamba), un braccialetto simbolo dell'attaccamento a Dio (kara), un complemento di abbigliamento che copre le parti intime (kachera), oltre appunto al pugnale (kirpan).

Il coltello rinvenuto è però di genere proibito e i carabinieri lo hanno sottoposto a sequestro facendo comunque scattare una denuncia a carico del giovane.