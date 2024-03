Incendio in campagna: magazzino agricolo divorato dal fuoco

Un incendio è divampato a Terracina nel pomeriggio di lunedì 25 marzo. A fuoco un magazzino che era adibito a rimessa agricola e che era ormai in stato di abbandono.

L'allarme arrivato al 112 ha portato sul luogo dell'incendio i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Come appurato, le fiamme hanno completamente distrutto il manufatto in una zona di campagna. Accertamenti in corso per stabilire le cause del rogo.