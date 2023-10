Anni di botte, vessazioni e violenze sessuali sulla moglie: la donna finisce in ospedale e denuncia tutto

Era arrivata in ospedale con addosso i segni evidenti di un'aggressione e, spaventata, aveva trovato il coraggio di superare tutte le resistenze e le paure che in passato l'avevano bloccata e di denunciare tutte le violenze che era costretta a subire senza guardarsi più indietro. La vittima è una donna di origini marocchine, residente a Terracina e i datti risalgono allo scorso mese di agosto.

Ascoltata dagli investigatori in un ambiente protetto e riservato, aveva ricostruito tutte le aggressioni commesse dal marito con il quale era in fase di separazione: maltrattamenti, botte, lesioni e anche violenze sessuali. Gli agenti del commissariato di polizia hanno così raccolto tutte le prove risalendo a una lunga serie di violenze psicologiche e fisiche iniziate già nel 2019 e poi sfociate in ripetuti abusi sessuali. A carico dell'uomo, 43enne marocchino già noto tra l'altro alle forze dell'ordine per reati di droga e lesioni personali, è stato eseguito un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa emesso dal gip del tribunale di Latina Giuseppe Molfese su richiesta del sostituto procuratore Valerio De Luca. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali.