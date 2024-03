Due incidenti in poche ore: tamponamento con tre feriti, un'auto fuori strada per lo scoppio di una gomma

Due incidenti in poche ore, rispettivamente a Monte San Biagio e a Terracina, hanno richiesto l'intervento delle ambulanze del 118 e delle pattuglie dei carabinieri.

Il primo sinistro si è verificato nella serata del 13 marzo lungo la via Appia, a Monte San Biagio. Si è trattato di un tamponamento tra due auto. Secondo la ricostruzione della dinamica, un veicolo guidato da un 66enne, proveniente da Fondi che viaggiava in direzione Terracina, all'altezza del km 114,900, nell'immettersi in via Portaturo, è stato tamponato da un'auto, guidata da un 76enne che era a bordo dell'auto insieme alla figlia di 38 anni, che procedeva nello stesso senso di marcia. Immediati i soccorsi. Il primo automobilista, rimasto ferito nell'impatto, è stato trasportato all'ospedale di Terracina, i due passeggeri dell'altro veicolo sono stati invece medicati all'ospedale di Formia. Sul posto i carabinieri della stazione locale di Monte San Biagio che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.

A Terracina invece, questa mattina, i militari del Norm sono intervenuti in via Pontinia dove un'auto, condotta da un cittadino indiano di 23 anni è finita fuori strada. L'improvvisa esplosione di una gomma anteriore ha fatto perdere al conducente il controllo del mezzo. Il veicolo ha finito quindi la sua corsa in una cunetta ai margini della carreggiata. Il malcapitato, immediatamente soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale di Terracina.