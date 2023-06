Occupazione abusiva dell'area demaniale: scatta il sequestro per un ristorante sul litorale

Un nuovo sequestro è scattato sul litorale di Terracina ad opera dei militari della guardia costiera. Nel corso delle attività di vigilanza della costa realizzate congiuntamente all'Agenzia del demanio, è stata monitorata un'area del tratto orientale del lido data in concessione per attività turistico ricreative. I controlli, svolti anche alla presenza del personale tecnico dell'amministrazione comunale, hanno riguardato in particolare un ristorante dove è stata riscontrata un'occupazione di una zona non coperta dal titolo concesorio con manufatti amovibili.

Oltre a questo sono stati rilevati, all'interno dell'area data in concessione, sostanziali mutamenti che non erano stati autorizzati della licenza suppletiva richiesta. L'area in questione dunque, a differenza di quanto indicato nelle planimetrie annesse alla concessione, era stata riconfigurata con mutamento della destinazione d’uso. La serie di criticità rilevate ha dunque portato al sequestro sia della zona abusivamente occupata che di quella oggetto di licenze suppletive, per una superficie complessiva di circa 1.400 metri quadrati. L'informativa è stata poi inviata in procura.

I servizi di controllo vengono svolti nell’ambito dell’Accordo sottoscritto nel /2019 tra il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l’Agenzia del demanio e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e proseguiranno anche nel corso della stagione estiva.