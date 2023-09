Campi di padel sotto sequestro: dovevano essere smontati

I carabinieri del Nipaaf hanno posto sotto sequestro alcune strutture sportive a Terracina perché prive di regolare autorizzazione. I sigilli sono scattati per quattro campi di padel coperti per una estensione complessiva di 1.500 metri quadrati in località Badino all’interno della struttura gestita dall'associazione DS Vibora Padel Club.

Il sequestro si è reso necessario non avendo l'associazione provveduto a smontare entro i termini previsti le opere realizzate, opere che avevano ottenuto una autorizzazione soltanto in regime di temporaneità. Il terreno sul quale sono stati realizzati i campi di padel con tanto di copertura è classificato come parco territoriale con destinazione a verde pubblico e questo significa che la costruzione di impianti sportivi doveva essere indicata in un eventuale Piano particolareggiato che però per quella zona non è mai stato adottato dal Comune di Terracina. Il legale responsabile della associazione DS Vibora padel è stato denunciato per violazione delle norme in materia edilizia per avere realizzato opere senza alcuna autorizzazione.