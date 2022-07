Incendio vicino ai binari, sospesa la circolazione dei treni: ancora disagi per i pendolari

Temporaneamente sospesa la circolazione dei treni sulle linee regionali che attraversano la provincia di Latina a causa di un incendio. I problemi sono iniziati nella tarda mattinata rendendo necessario l’intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco, per domare il rogo, e dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare la piena funzionalità della linea.

Il traffico ferroviario sulla linea Roma – Formia/Nettuno è stato sospeso poco prima delle 13 per un incendio in prossimità dei binari tra le stazioni di Torricola e Pomezia. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione dei treni che hanno subito ritardi, variazioni e cancellazioni.

Solo due giorni fa i pendolari della linea Roma-Napoli via Formia avevano vissuto una mattinata di passione; a causa di un inconveniente tecnico sono stati, infatti, registrati pesanti ritardi - fino a 350 minuti - sia per intercity che per regionali.