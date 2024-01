Pomeriggio di disagi per i pendolari della provincia di Latina. Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 gennaio, chi è in viaggio verso Roma ha dovuto fare i conti con ritardi e cancellazioni sulla tratta della linea Roma-Napoli via Formia. Come spiegano da Rete Ferroviaria Italiana, dalle 16:00 la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata verso la Capitale in prossimità di Itri per un inconveniente tecnico a un treno. Pesanti le ripercussoni sul traffico con importanti ritardi e con i convogli che hanno subito anche cancellazioni e limitazioni.

La situazione ha inizato a tornare progressivamente alla normalità solo intorno alle 16.30. Ma si sono fatti sentire gli effetti sulla mobilità ferroviaria; come ha aggiornato sempre Rfi infatti sono stati raggiunti i 177 minuti di ritardo per un treno intercity e i 100 per altri 5 intercity e per 8 regionali; altre 3 intercity sono stati poi limitati nel percorso come due regionali; altrettanti regionali sono invece stati cancellati.

Ordigno inesploso sui binari

E' stato invece rinvenuto un ordigno inesploso della II guerra mondiale sui binari della linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino. Il ritrovamento sempre nel primo pomeriggio di oggi. Un potenziale pericolo, segnalato alla polizia ferroviaria di Ciampino da un tecnico di rete ferroviaria italiana. Poi la richiesta d'intervento agli artificieri.In particolare il residuato bellico è stato trovato nella tratta della linea regionale compresa fra Valmontone e Zagarolo, provincia sud della Capitale alle 14:20 del 25 gennaio. Inviati gli artificieri della questura di Roma, al fine di consentire l'intervento in sicurezza il traffico ferroviario è stato deviato su un unico binario. Inevitabili i rallentamenti. Come spiegano da Rfi: rallentamenti fino a 30 minuti. I treni potranno subire limitazioni e cancellazioni.