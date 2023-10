Treni, rallentamenti e ritardi sulla Roma-Napoli per un inconveniente tecnico alla linea

Disagi nella mattinata di oggi, mercoledì 4 ottobre, per i pendolari pontini che viaggiano in treno sulla linea Roma-Napoli (via Formia). Come rendono noto da Rete Ferroviaria Italiana, infatti, a causa di un inconveniente tecnico la circolazione ferroviaria in direzione Napoli è stata rallentata tra Minturno e Sessa Aurunca.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi per risolvere il guasto. Intervento che intorno alle 12 ha permesso di ripristinare tutto, tanto che il traffico ha ripreso a funzionare regolarmente. In seguito a quanto accaduto sono stati registrati rallentamenti e ritardi intorno ai 30 minuti, con punte fino ai 40 minuti.

Nella tarda mattinata la circolazione era ancora rallentata in direzione Napoli tra Falciano e Villa Literno.