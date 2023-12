Truffa con la casa in affitto in centro a Milano, incastrate due donne. Come hanno agito

Erano quasi riuscite a portare a termine la loro truffa quando sono state incastrate dai carabinieri che le hanno denunciate. Si tratta di due donne di 44 e 34 anni, entrambe di origine napoletana e residenti a Minturno.

Le indagini sono state condotte dai militari della Stazione di Scauri: secondo quanto ricostruito le due avevano inserito su una piattaforma web un fittizio annuncio pubblicitario per la locazione di un immobile in pieno centro a Milano al prezzo di 800 euro; in seguito hanno richiesto a una donna straniera che si era proposta per l’affitto di quell’appartamento la somma di euro 100 a titolo di acconto.

La vittima cadeva purtroppo nella trappola delle scaltre donne che le avevano fornito una finta identità, devolvendo la cifra presso uno dei punti “Western Union”. A scoprire il raggiro per fortuna sono stati i carabinieri di Scauri che, durante il consueto controllo del territorio, hanno proceduto all’identificazione delle due viste uscire con atteggiamenti sospetti dal punto “Western Union” presente in città, scoprendo che le stesse avevano appena prelevato la somma di 100 euro provenienti dal milanese.