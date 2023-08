Reddito di cittadinanza senza requisiti, incastrati in tre: hanno intascato 23mila euro

Scoperti altri tre “furbetti” del reddito di cittadinanza che hanno intascato il sussidio senza avere i requisiti.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Stazione di Bassiano e dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro i quali hanno accertato che i tre cittadini comunitari di circa 40 anni al momento della presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza, riuscendo a ottenerlo, hanno falsamente dichiarato di essere residenti sul territorio nazionale da oltre 10 anni.

Così facendo nel corso degli anni sono riusciti ad intascare indebitamente la somma di 23mila euro, pari a 50 mensilità.

Nei loro confronti sono scattate la denuncia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la sospensione immediata del beneficio. Un risultato importante nell’ambito delle attività dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, guidati dal tenente colonnello Paolo Guida, per accertare l’illecita percezione del reddito di cittadinanza.