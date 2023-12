Gli presta 20mila euro e ne pretende il triplo: usuraio preso dopo la consegna di soldi

Gli presta 20mila euro e poi ne prendendo più del triplo: un usuraio è stato arrestato subito dopo la consegna dei soldi al termine di un' blitz organizzata dai carabinieri. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Frascati.

Nei giorni scorsi la vittima, un impiegato che in difficoltà economiche si era rivolto al 53enne nomade, stremato ha deciso di denunciare tutto all’Arma raccontando di aver chiesto in prestito dei soldi all'uomo per un totale di oltre 20.000 euro e nel corso dei mesi ne aveva già restituiti più del doppio. Il 53enne, non contento di quanto già ricevuto, pretendeva con tono minaccioso ulteriori 20.000 euro per l'estinzione del debito.

I carabinieri hanno così organizzato uno specifico servizio di osservazione, controllo e pedinamento per tutelare la vittima che, nel pomeriggio, dello stesso giorno ha fissato un appuntamento con l'uomo per la consegna di una parte della cifra. Una volta avvenuta la consegna della somma in contanti i militari sono intervenuti e hanno bloccato l'indagato ancora con il denaro ricevuto. L'uomo, dopo essere stato identificato, è stato arrestato per usura ed estorsione e condotto presso il carcere di Velletri. In corso ulteriori accertamenti tesi a individuare eventuali complici nell'attività illecita.