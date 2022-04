Vinitaly: il prestigioso Premio Angelo Betti all’azienda Donato Giangirolami di Latina

Sale alla ribalta al Vinitaly l’azienda Donato Giangirolami di Borgo Montello a Latina, a cui va il Premio Angelo Betti del Lazio di Veronafiere “per il suo essere virtuoso simbolo di una storia familiare”. L’annuncio da parte dell’assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.

Quella dell’Azienda Donato Giangirolami è “una storia che parla del rispetto delle tradizioni, della terra e di ciò che lei offre, del saper prediligere non solo la bontà ma anche la salubrità di un prodotto. Una storia - aggiunge Onorari - che racconta come dalla tradizione possano nascere, senza dimenticare il proprio passato, l’innovazione e l’avanguardia. Una storia che parte dal principio con Dante e i suoi primi 5 ettari, passando per Donato e la sua scelta di dedicarsi solo all’agricoltura biologica, e che oggi arriva nelle mani di tre giovani donne Federica, Laura e Chiara e il loro sguardo verso orizzonti futuri”.

Soddisfazione è stata espressa dall’azienda che ha affidato il prior commento alla sua pagina Facebook. “Grande onore per noi ricevere il prestigioso Premio Angelo Betti - Benemerito della Vitivinicoltura 2022 - con la Medaglia di Cangrande. Riconoscimento che esiste fin dal 1973 e con esso vengono insignite le figure che si sono distinte come grandi interpreti del mondo enologico italiano e che con la loro attività professionale o imprenditoriale, hanno contribuito e sostenuto il progresso qualitativo della produzione viticola ed enologica della propria regione e del proprio Paese”.

Il Vinitaly si chiuderà il 13 aprile. La Regione, in collaborazione con Arsial ed Excellence, è presente con 58 aziende vitivinicole, 8 delle quali provenienti dalla provincia pontina, nel Padiglione di 1800 metri quadrati del Vinitaly e con 6 produttori dell’olio nei 150 metri quadrati al Sol&Agrifood.