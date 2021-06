REstate a Cori: gli appuntamenti di giugno e luglio

Un ricco programma di eventi accompagnerà l’estate di Cori nei mesi di giugno e luglio. Oltre agli appuntamenti consueti dell’estate corese come il Latium Festival e la rassegna Frammenti di Attualità e la proroga della mostra dedicata a Piranesi a Cori, si svolgeranno aperitivi letterari, concerti, mostre, conferenze, teatro, cinema, libri e il ritorno delle Giornate Fai il tutto con il patrocinio del Comune di Cori.

Restate a Cori è l’iniziativa che permetterà di intrattenere e divertire sia i cittadini che i turisti in visita con un’offerta di alta qualità che soddisferà un po’ tutti i palati.

Da giovedì 24 giugno, alle 18.30 partiranno gli ‘Aperitivi di parole al Tempio’ a cura di Art’Incantiere, un appuntamento che si rinnova per ben cinque giovedì.

Diverse e tutte interessanti le conferenze come quella di domenica 18 luglio nel chiostro di Sant’Oliva su ‘Donne, famiglie e società a Cori nel Settecento’ a cura di Giancarla Sissa; e le mostre: iRenaissance, di Alessio Pistilli, che sarà inaugurata sabato 3 luglio alle 17.30 al Museo della Città e del Territorio e Pastelli NEROFONDO, di Angelo Bianchi, ospitata nel chiostro di Sant’Oliva e aperta al pubblico da venerdì 9 luglio alle 21.



Grande spazio anche alla musica con diversi concerti. Il violoncello: la voce del barocco (Giorgio Matteoli e Daniele Pozzessere al violoncello barocco, Diego Procoli alla spinetta), venerdì 2 luglio alle 18.30, nel chiostro di Sant’Oliva; Concerto in occasione del V Centenario dell'apparizione della Madonna del Soccorso a Cori con l’Orchestra Sinfonica e il Coro NOVA AMADEUS, venerdì 16 luglio alle 21.30, in piazza del Tempio d’Ercole; Festival Pontino di Musica, giovedì 29 luglio alle 21, di nuovo nel chiostro di Sant’Oliva.



Molti gli appuntamenti teatrali e non solo all’interno della rassegna che coinvolge i comuni sui Monti Lepini, Radure: Sabato 2 e domenica 3 luglio alle 21, al teatro comunale ‘Luigi Pistilli’, Semente-Studio su Rosa Tomei a cura di Marianna Cozzuto; sabato 17 luglio alle 21.30, in piazza del Tempio d’Ercole, Sebastiano Somma in Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway; domenica 18 luglio alle 19, al chiostro di Sant’Oliva Matuta teatro in Eneide a Sound Film; tutti in piazza Sant’Oliva e tutti dedicati alla I Edizione del Molecole Festival altri 3 appuntamenti nel fine settimana a cavallo tra luglio ed agosto: venerdì 30 luglio Poubelle con Luca Lombardo, sabato 31 La polvere del mondo di e con Clara Galante, domenica 1 agosto Maestre d’amore con la Compagnia PolisPapin.



Uno sguardo anche al Cinema con il Cisterna Film Festival e Focus on Greece, proiezione cortometraggi in collaborazione con Drama International Short Film Fest, in piazza Sant’Oliva.



Al Chiostro di Sant’Oliva largo spazio sarà dedicato ai libri con vari incontri con gli autori: sabato 26 giugno, Giovanni(no) Rocchi e Cori di Pietro Vitelli; venerdì 4 luglio, Una timida ribelle di Maria Grazia Delibato; Confesso di avere insegnato di Giorgio Maulucci.



Ciliegina sulla torta le Giornate FAI in programma per sabato 26 giugno e sabato 24 luglio: Giornata FAI Latina in visita alla mostra Piranesi a Cori (orario visite dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30, max 15 persone per ogni gruppo). La visita avrà una durata di 1 ora e mezzo circa e comprende anche il Complesso Monumentale di Sant’Oliva.

Molti degli eventi sono a ingresso gratuito, alcuni su prenotazione, ma tutti si svolgeranno nel completo rispetto delle norme anti COVID-19. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni è consigliabile consultare il sito Scoprire Cori.

Il programma di giugno e luglio:

Conferenze

Sabato 19 giugno, Ore 17:00

Chiostro Di S. Oliva

Andrea Grazian, Sapienza Università di Roma

Piranesi: disegnare la città e reinventare l’antico

Prenotazione WhatsApp 3386001235

Domenica 18 luglio, Ore 16:30

Chiostro Di S. Oliva

Giancarla Sissa

Donne, famiglie e società a Cori nel Settecento

Prenotazione WhatsApp 3386001235

Concerti

Domenica 20 giugno, Ore 18:00

Chiostro Di S. Oliva

A’ deux violes

Amalia Ottone e Marco Ottone viola bassa

Prenotazione WhatsApp 3386001235

Venerdì 2 luglio, Ore 18:30

Chiostro Di S. Oliva

Il violoncello: la voce del barocco

Giorgio Matteoli e Daniele Pozzessere violoncello barocco

Diego Procoli spinetta

Prenotazione WhatsApp 3386001235

Venerdì 16 luglio 2021, Ore 21:30

Piazza Del Tempio Di Ercole

Concerto in Occasione del V Centenario Dell’ Apparizione Della Madonna Del Soccorso a Cori (1521-2021)

Orchestra Sinfonica E Coro Nova Amadeus

Prenotazione 0696617213 – 3489053474

Giovedì 29 luglio, Ore 21:00

Chiostro Di S. Oliva

Festival Pontino di Musica

Fondazione Milano – Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado”

Prenotazione 0696617213 – 3489053474

Teatro

Venerdì 2 e sabato 3 luglio, ore 21:00

Teatro comunale Luigi Pistilli

Semente

Studio su Rosa Tomei a cura di Marianna Cozzuto

Ingresso €10

Prenotazione WhatsApp 3281139370, mobilitazioniartistiche@gmail.com

Sabato 17 luglio 2021, Ore 21:30

Piazza Del Tempio Di Ercole

Radure III Edizione

Sebastiano Somma in Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway –

con Cartisia J. Somma e al violino Riccardo Bonaccini

Ingresso €8

Prenotazione 3333216929 dal lun. al ven. ore 9:30 – 13:30

Domenica 18 luglio 2021, Ore 19:00

Chiostro Di S. Oliva

Radure III Edizione

Matuta Teatro in Eneide a Sound Film

Prenotazione 3333216929 dal lun. al ven. ore 9:30 – 13:30

Venerdì 30 luglio, Ore 21:30

Piazza Di S. Oliva

Molecole Festival I Edizione

Poubelle

con Luca Lombardo, regia di Augusto Fornari

Ingresso €20 (sconto famiglie)

Prenotazione WhatsApp 3281139370, mobilitazioniartistiche@gmail.com

Sabato 31 luglio, Ore 21:00

Piazza Di S. Oliva

Molecole Festival I Edizione

La polvere del mondo

di e con Clara Galante, chitarre e arrangiamenti Claudio Farinone

Ingresso €15

Prenotazione WhatsApp 3281139370, mobilitazioniartistiche@gmail.com

Domenica 1 agosto, Ore 21:00

Piazza Di S. Oliva

Molecole Festival I Edizione

Maestre d’amore

con la Compagnia PolisPapin

Ingresso €15

Prenotazione WhatsApp 3281139370, mobilitazioniartistiche@gmail.com

Cinema

Sabato 10 luglio, ore 21:00

Piazza Di S. Oliva

CFF – Cisterna Film Festival – Edizione 2021

Focus On Greece proiezione cortometraggi in collaborazione con Drama International Short Film Fest

Prenotazione WhatsApp 3281139370, mobilitazioniartistiche@gmail.com

Domenica 11 Luglio

Teatro Comunale Luigi Pistilli

Workshop di recitazione gratuito

Prenotazione WhatsApp 3281139370, mobilitazioniartistiche@gmail.com

Libri

Sabato 12 giugno, Ore 17:30

Chiostro Di S. Oliva

Presentazione del libro Cori. Appunti iconografici per un ritratto di Claudia Zaccagnini

Prenotazione 0696617213 – 3489053474

Sabato 26 giugno, Ore 17:30

Chiostro Di S. Oliva

Presentazione del libro Giovanni(no) Rocchi e Cori di Pietro Vitelli

Prenotazione 0696617213 – 3489053474

Venerdì 4 luglio, Ore 18:00

Chiostro Di S. Oliva

Presentazione del libro Una timida ribelle di Maria Grazia Delibato

Prenotazione 0696617213 – 3489053474

Venerdì 23 luglio, Ore 18:00

Chiostro Di S. Oliva

Presentazione del libro Confesso di avere insegnato di Giorgio Maulucci

Prenotazione 0696617213 – 3489053474

Mostre

Sabato 3 e domenica 4 luglio

Museo Della Città e del Territorio

iRenaissance

Anteprima espositiva di Alessio Pistilli (inaugurazione sabato 3 luglio – ore 17:30)

Prenotazione 3386001235 – 3516866778, arcadia@museodicori.it

Venerdì 9 luglio, Ore 21:00

Museo Della Città e del Territorio

Pastelli Nerofondo – Chiostro Di S. Oliva

Inaugurazione esposizione disegni di Angelo Bianchi (la mostra resterà aperta fino al 18 luglio)

Proiezione del cortometraggio Nerofondo – Giardino del museo

Prenotazione 3386001235, arcadia@museodicori.it

Giornate FAI

Sabato 26 giugno e sabato 24 luglio

Museo Della Città E Del Territorio

Giornata FAI Latina in visita alla mostra Piranesi a Cori

Orario visite dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:30

Massimo 15 persone per ogni gruppo

Durata visita 1h e 30′ circa – la visita comprende anche il Complesso Monumentale di S. Oliva

Appuntamento in via Giacomo Matteotti (ingresso Museo di fronte all’edificio comunale)

Evento a contributo a partire da 3 euro

Si consiglia la prenotazione su faiprenotazioni.fondoambiente.it