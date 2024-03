Donare il sangue a Latina: tutte le informazioni utili

Il sangue è fondamentale per curare malattie oncologiche ed ematologiche, indispensabile in caso di operazioni chirurgiche o interventi di primo soccorso ed emergenza. Al giorno d’oggi esistono farmaci che vengono realizzati con i vari componenti del sangue, si tratta di medicine che salvano vite o migliorano le condizioni di malati cronici e gravi.

Dato che al momento non ci sono terapie alternative e l’approvvigionamento di sangue è dipendente dalla generosità dei volontari, donare il sangue è un gesto preziosissimo: semplice, indolore e veloce che permette letteralmente di cambiare la vita a tante persone.

Va ricordato che donare il sangue non comporta rischi per la salute ed è un gesto gratuito, volontario e anonimo. Chi dona il sangue non sa chi ne beneficerà e chi lo riceve non può sapere in nessun modo da chi è stato donato.

Chi può donare il sangue?

Chiunque tra i 18 e i 65 anni, purché in buono stato di salute, può donare il sangue; fino ai 70 anni, secondo il parere medico. Si può donare il proprio sangue intero o componenti di esso (plasma, piastrine e globuli rossi).

Quali sono i requisiti per diventare donatori?

Per essere donatori di sangue innanzitutto occorre essere in un buono stato di salute, non assumere alcuni tipi di farmaci, non avere rapporti sessuali occasionali a rischio, non assumere droghe o essere alcolizzati. È possibile consultare i vari requisiti per essere donatori e le situazioni in cui non si può sul portale Salute Lazio.

Per tutelare la salute di chi dona e di chi riceverà il sangue, prima di diventare donatore, ciascun volontario sarà sottoposto a visita medica e approfonditi esami del sangue.

Prima di ogni donazione comunque il medico accerterà che i battiti cardiaci del donatore siano compresi tra i 50 e i 100 al minuto e la pressione arteriosa sia la massima tra i 110 e i 180 e la minima tra i 60 e i 100. Per ogni campione di sangue donato, in genere 450 ml a seduta, circa il 10% del totale del sangue totale di ogni individuo, sarà controllato che il donatore non abbia malattie come AIDS, Epatite C o B, malattie veneree e altre. All’incirca una volta all’anno il donatore sarà sottoposto al controllo di altri parametri come glicemia, creatininemia, alanin-amino-transferasi, colesterolemia totale e HDL, trigliceridemia, protidemia totale, ferritinemia.

Ogni quanto si può donare il sangue?

Tra una donazione e l’altra devono passare almeno 90 giorni, comunque non si possono superare le 4 donazioni annue per gli uomini e per le donne non più in età fertile, e le 2 donazioni l’anno per le donne in età fertile. Non è possibile donare il sangue quando si è in stato di gravidanza o subito dopo aver subito un’operazione chirurgica, una trasfusione o particolari cure farmacologiche e orto dentistiche. Il volontario, nella giornata in cui effettua la donazione, ha diritto a una giornata di permesso dal lavoro pagata.

Come si diventa donatori?

Per diventare donatori a Latina, ci si può recare presso le Associazioni o Federazioni di donatori di sangue, per esempio l’AVIS (in corso Matteotti il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 7.30 alle 10.30, telefono 0773 697669);presso il Servizio Trasfusioni della ASL di Latina (in via Lucia Scaravelli, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, telefono 0773 6553583); Centro Donatori di Sangue e Multicomponent Blood Donation presso UOC Medicina Trasfusionale dell’ospedale Goretti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00, telefono 0773 6553583; presso il o presso i Centri di Raccolta Fissi e Mobili (le autoemoteche) gestiti dalle strutture sanitarie pubbliche e associazioni di settore.