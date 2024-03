Come rottamare l’auto a Latina: tutto quello che c'è da sapere

Quando una macchina diventa inservibile occorre rottamarla, ma come si può fare se si decide di non darla in permuta a un concessionario? In questo caso bisogna rivolgersi a un centro autorizzato alla demolizione e seguire un iter specifico. Ecco qualche suggerimento per portare a termine tutte le pratiche.

Chi può far rottamare un’auto?

Come è facilmente intuibile, la persona che ha diritto a far rottamare una macchina è il suo intestatario, ma ha questa facoltà anche chi può dimostrare che ha diritti sull’autovettura, come gli eredi dell’intestatario in caso di decesso, per citare un esempio, o chi è in possesso di un atto di vendita che non è ancora stato registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), l’importante è che abbia tutti i documenti che attestano la proprietà (libretto di circolazione, certificato di proprietà, targhe, ecc). Prima di effettuare una rottamazione è bene controllare che sulla macchina non esista un fermo amministrativo effettuando una visura sul portale dell’ACI.

A chi rivolgersi?

Per rottamare la propria automobile bisogna recarsi presso un demolitore autorizzato ovvero presso un Centro di raccolta autorizzato. È possibile consultare l’elenco aggiornato dei rivenditori autorizzati della provincia di Latina sul sito dell’ACI alla pagina dedicata.

Quali documenti vanno consegnati?

Quando si consegna un’automobile per farla rottamare occorre consegnare insieme al veicolo la Carta di Circolazione e il Certificato di proprietà o il vecchio Foglio Complementare, per chi è in possesso del Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), emesso per le auto acquistate tra l’ottobre 2015 e il settembre 2021, può effettuare un controllo entrando con lo Spid nell’apposita pagina sul sito dell’Aci. Nel caso non si avessero a disposizione i documenti o le targhe perché smarriti o rubati, occorre presentare anche la denuncia (o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia) fatta presso i Carabinieri o la Polizia. Se si è intestatari della vettura ma non proprietari, si devono presentare i documenti che attestano il diritto su di essa, che siano l’accettazione di eredità, l’atto di vendita dell’auto oppure una dichiarazione sostituiva di atto notorio sottoscritta dal legittimo proprietario non intestatario al PRA.

Quali certificati vengono rilasciati?

Entro 30 giorni consecutivi da quando gli è stata consegnata la vettura, il concessionario o il demolitore deve provvedere alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) attraverso la presentazione della richiesta di "cessazione della circolazione per demolizione". A questo proposito l’Aci consiglia di registrarsi al servizio AvvisACI per ricevere tramite mail o sms notizia dell’avvenuta radiazione al PRA.

Il concessionario o il demolitore è tenuto inoltre a rilasciare il Certificato di rottamazione contenente i seguenti dati:

- nome e cognome del proprietario/o detentore

- indirizzo del proprietario/o detentore

- numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato

- l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa

- la data e l'ora di rilascio del certificato e la data e l'ora di presa in carico del mezzo

- l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA

- gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo)

Questo certificato è molto importante perché solleva l’intestatario da eventuali responsabilità civili, penali e amministrative relative all’automobile rottamata.

Dopo la rottamazione, il concessionario o il demolitore deve rilasciare all’intestatario della vettura anche una ricevuta con il codice d'accesso per la visualizzazione del Certificato di Demolizione Digitale (per saperne di più consultare la pagina dei servizi online dell'ACI)

Quanto costa rottamare un’auto?

Il costo della rottamazione di un automobile è di circa 32 euro se si utilizza il Certificato di Proprietà cartaceo o il Certificato di Proprietà Digitale come nota di presentazione, oppure di 48,00 euro (se si utilizza il modello NP3B come nota di presentazione) e infine versare all'ACI un emolumento di 13,50 euro all'incirca.