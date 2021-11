Ecco la nuova Giunta del sindaco Coletta: chi sono i sette assessori

Quattro donne e tre uomini è stata ufficializzata la squadra di Governo che affiancherà il sindaco di Latina Damiano Coletta in questa seconda consiliarura. La Giunta è stata presentata nel pomeriggio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Comune.

Due degli assessori scelti dal primo cittadino facevano parte anche della scorsa Giunta (Dario Bellini e Simona Lepori), nel segno di quella continuità fortemente voluta dal sindaco Coletta; altri sette sono invece tecniche. Due le deleghe che al momento il primo cittadino non ha ancora assegnato tenendole per sé; “due porte aperte a figure tecniche che potranno essere indicate anche dal centrodestra” ha spiegato il sindaco nel corso della conferenza stampa; un “segnale” in una fase delicata come quella che sta vivendo l’amministrazione in queste prime settimane dopo le votazioni.

Di seguito gli assessori che compongono la Giunta:

- Francesca Pierleoni, vice sindaco e assessore al Welfare;

- Dario Bellini: assessore a Verde Pubblico, Servizio di Igiene Urbana, Mobilità, Trasporti, Patrimonio;

- Adriana Calì, assessora a Transizione Ecologica, Ambiente, Politiche Energetiche, Ufficio Europa, Marina;

- Pietro Caschera, assessore a Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità, Decoro;

- Simona Lepori, assessora a Attività Produttive, Politiche per il Lavoro, Turismo, Personale e Toponomastica;

- Massimo Mellacina, assessore a Bilancio e Tributi;

- Laura Pazienti: assessora a Pubblica Istruzione, Politiche Culturali, Servizi Demografici, Statistici ed Elettorali.