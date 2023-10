Scintille sull’aumento della Tari, il centrodestra al Pd: “Corresponsabile di una gestione fallimentare”

Si scaldano ancora gli animi tra maggioranza e opposizione: il terreno di scontro questa volta sono i rifiuti e l’aumento della Tari del 30%. Un tema sicuramente spinoso che interessa prima di tutto i cittadini e che vede centrodestra e centrosinistra rinfacciarsi colpe e responsabilità. Dopo la conferenza di inizio settimana con cui l’amministrazione aveva annunciato la novità dei secchioni intelligenti per la raccolta dei rifiuti in centro, e in cui si è parlato anche della questione bollette, sono arrivate a stretto giro le repliche dell’opposizione. Ultimo il Partito Democratico che nel corso di un incontro con la stampa ha parlato di “scelte politiche” che stanno dietro all’aumento della Tari e “non di motivazioni tecniche”.

Non si è fatta attendere la risposta della maggioranza che accusa il Pd di essere “corresponsabile” della situazione attuale “avendo governato la città con Lbc negli ultimi due anni dell’amministrazione Coletta. Se la bolletta Tari del 2023 ha subito un aumento del 30% è perché la politica di indirizzo imposta dall’amministrazione Coletta all’azienda speciale Abc è stata fallimentare. E lo è stata perché fin dal 2016, con l’assessore Lessio, le scelte legate alla gestione dei rifiuti sono state dettate dall’ideologia” si legge nella nota della maggioranza.

“L’amministrazione Coletta non ha voluto dare corso alla gara europea per l’affidamento del servizio di igiene ambientale bandita al commissario prefettizio Barbato e non ha voluto riconoscere crediti per 4 milioni di euro alla cessata Latina Ambiente che aveva chiesto l’accesso al concordato preventivo, determinandone così il fallimento, ma fino a oggi il Comune di Latina si è visto costretto a corrispondere circa 20 milioni di euro alla curatela fallimentare e altri ne dovrà probabilmente versare. L’amministrazione Coletta ha fortemente voluto la creazione dell’azienda speciale Abc, indicandone i vertici, ma in 5 anni di gestione i risultati non sono arrivati. E decisamente azzardata è stata la scelta di inaugurare la stagione della raccolta differenziata spinta, il cosiddetto porta a porta, per cercare di porre rimedio a una disfatta ormai evidente della politica sui rifiuti da parte di Lbc. Differenziare è importantissimo, ma è necessario procedere con razionalità e visione di prospettiva. Spingendo sulla raccolta differenziata e dirottando su quella scommessa la maggior parte delle risorse aziendali, la politica di Lbc e del Pd ha finito per lasciare scoperto il servizio di pulizia e decoro della città, che oggi si presenta nel modo che è sotto gli occhi di tutti. Malgrado questo, il Pd continua a sostenere che i problemi del sistema di gestione dei rifiuti si risolvano spingendo sulla raccolta differenziata, segno che l’approccio ideologico alla materia non vuol saperne di farsi da parte”

“Si insiste sul fatto che il fondo crediti di dubbia esigibilità sia passato da 9,5 milioni a 13 milioni di euro dal 2022 al 2023, quando è palese che non governava l’amministrazione Celentano - ha dichiarato il presidente della Commissione Bilancio Mario Faticoni -. Ma come siamo arrivati a 9,5 milioni di euro del 2022? E’ dunque responsabilità della precedente amministrazione di cui faceva parte l’ex assessore al bilancio Gianmarco Proietti, prima Lbc e oggi in quota Pd. A Proietti bisogna chiedere cosa ha fatto per il censimento delle utenze, e dunque per contrastare l’evasione, perché è bene chiarire che sulle persone censite si distribuisce tutto il carico del Pef dei rifiuti. Cosa è stato fatto più in generale per la politica delle entrate? Dobbiamo ricordare anche che nel settembre 2022 la gestione commissariale ha dovuto cedere 1,7 milioni di euro in più ad Abc, senza i quali l’azienda

speciale sarebbe andata in perdita. Dunque, se davvero vogliono offrire un contributo costruttivo al governo della città, non soltanto in materia di rifiuti, i consiglieri del Pd sono i benvenuti, a condizione che con la dovuta dose di umiltà e consapevolezza comincino col mettere sul piatto tutti gli errori commessi, nel periodo in cui hanno fatto parte della maggioranza di governo della città”.

“La verità è che le bollette sono aumentate per l’incapacità di chi ha governato prima di questa amministrazione e che ha lasciato per anni incrementare la mancata riscossione senza porre in essere i giusti e dovuti correttivi - ha osservato ancora l’assessora al Bilancio Ada Nasti -. La colpa è di chi non ha fatto una politica delle entrate facendo arrivare il fondo crediti dubbia esigibilità a 14 milioni in meno di 5 anni. La colpa è di chi non ha controllato e non è riuscito a evitare l’incremento dei costi di Abc che dal 2019 al 2023 sono passati da 14 a 19 milioni di euro, con un incremento di 5 milioni in 4 anni. La colpa è di chi non si è reso conto che i costi dello smaltimento continuavano a non ridursi nonostante si sbandierasse un incremento della raccolta differenziata. Dieci milioni di incremento della bollettazione sono il frutto di anni di scelte politiche non fatte o sbagliate. Chi accusa questa amministrazione e me come ex subcommissario di non aver fatto scelte politiche, causando l’incremento di 10 milioni del Piano - insiste Nasti - non solo mente, ma non ha neppure l’onestà di spiegare che quell’incremento non si è generato nell’arco di soli 4 mesi di mia gestione commissariale, né in cinque mesi di amministrazione Celentano. Quello che si deve sapere, è che stiamo operando affinché già dal prossimo esercizio la Tari possa scendere rispetto al livello attuale”.

Sul tema è intervenuta anche la sindaca Matilde Celentano. “Non accetto di essere giudicata da chi per anni non ha fatto, come testimonia lo stato in cui abbiamo trovato la città al momento del nostro ingresso in Comune - ha detto la prima cittadina -. La settimana scorsa ho voluto presiedere una conferenza stampa per fare chiarezza sullo stato delle cose in materia di rifiuti; l’ho fatto perché non voglio sottrarmi alle responsabilità di un sindaco e perché ho un grande rispetto dei cittadini, che debbono sempre sapere la verità su quanto succede in città, anche quando la verità è scomoda e impopolare. Non farò mai quello che ho visto fare a chi ha governato prima di me, cioè nascondere numeri e risultati di scelte sbagliate per timore di effetti politici negativi e calo di consensi. Non mi meraviglia che l’opposizione si spenda per attaccare la maggioranza che governa, ma ritengo ci siano dei limiti anche nell’esercizio della critica: non si possono attribuire ad altri le responsabilità dei propri errori, come sta facendo ora il Pd. Soprattutto quando è chiaro che quegli errori saremo noi a doverli superare, cosa che abbiamo già cominciato a fare”.