Carnevale, festa a Latina ma senza carri. Promette il Comune: “La sfilata tornerà nel 2025”

Come avevamo preannunciata sarà un Carnevale ancora senza carri a Latina, ma l’amministrazione ha promesso che la tradizionale sfilata dei giganti di cartapesta, tanto amata dai più piccoli e non solo e simbolo anche del Carnevale nostrano, sarà riproposta nell’edizione 2025. Intanto nella giornata di oggi sono stati resi noti gli eventi e le iniziative che accompagneranno i giorni di festa nel centro della città.

Il cuore di Latina dall’8 al 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarà riempito da mercatini, food truck e giostre per bambini che saranno protagonisti anche della giornata di Martedì grasso. La vera festa è in programma domenica 11 febbraio dalle 15 alle 20 in piazza del Popolo con animazione, baby dance, il concerto Mr Cartoon, lo spettacolo Magic Karakascio e il concerto Magia ’90.

“Sarà una domenica di colori e gioia – ha dichiarato Gianluca Di Cocco, assessore al Turismo di Latina - dedicata ai bambini e alle famiglie, con musica ed eventi per i più piccoli. Ringrazio gli uffici, gli organizzatori e i collaboratori per il lavoro fatto che ha permesso di mettere in piedi una giornata di animazione e una settimana di festa con mercatini di prodotti artigianali ed enogastronomici nella piazza principale della città. Non è stato semplice, a causa anche della mancanza dell’associazione Carnevale di Latina. Il giorno di San Valentino, che chiuderà le festività di Carnevale, sarà infine dedicato agli innamorati. Preciso – continua l’assessore – che la volontà della nostra amministrazione è quella di tornare alla sfilata dei carri, che riproporremo a Latina nel Carnevale 2025. E’ una tradizione che intendiamo ripristinare, una volta che avremo migliorato la macchina amministrativa”.

“Musica, colori, e prodotti artigianali tipici trasformeranno piazza del Popolo in una location di festa per i più piccoli – dichiara l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino -. L’amministrazione ha voluto organizzare una serie di iniziative destinate a un pubblico diverso: i mercatini, di dolciumi e di San Valentino, per le famiglie, e animazioni e concerti per i bambini nel pomeriggio di domenica. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, ma soprattutto ai più piccoli: li aspettiamo venire in centro mascherati, pronti a ballare a ritmo di musica e a lanciare i loro amati coriandoli”.