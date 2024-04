Case popolari, 8mila alloggi e interventi per nuove costruzioni: il punto in provincia

Ha offerto l’occasione per fare il punto della situazione sulla provincia pontina l’incontro di questa mattina tra il commissario dell’Ater di Latina Enrico Della Pietà e l'assessore regionale alle politiche della casa Pasquale Ciacciarelli. Nel corso del confronto Della Pietà ha illustrato lo stato dell'arte della gestione del patrimonio edilizio, 8000 unità abitative, e l'attività di realizzazioni di nuovi alloggi.

Gli interventi in corso sono Porta nord a Latina, 24 alloggi; via Virgilio sempre nel capoluogo con 8 alloggi per studenti e 11 a canone sostenibile; l'intervento di rigenerazione urbana a Gonfie Vele; l'intervento, sempre di rigenerazione urbana sul Nicolosi; l'intervento in zone 167 a Pontinia per 24 alloggi; A Cori per altri 15 unità abitative e Sonnino con 11 alloggi.

"Questa azienda - ha spiegato il presidente Della Pietà - sta cercando di ottimizzare e accelerare l'attività di realizzazione degli immobili al fine di mettere a disposizione dei Comuni delle risorse concrete per dare risposta alla emergenza urbanistica in una fase di profonda crisi sociale. Questa azienda attua le politiche sulla casa attivate dalla Regione Lazio e ringrazio l'assessore per l'incontro".

Lo stesso assessore Ciacciarelli ha preso contezza dei problemi inerenti la gestione di 8000 alloggi e lo sviluppo dei cantiere già aperti o in via di apertura. "Ho avuto modo, grazie alla disponibilità del presidente Della Pietà, - ha spiegato l'assessore - di fare il punto sullo stato dei cantieri aperti dall’Ater Latina e sulla programmazione degli interventi in essere. In particolare è stato illustrato il Programma di Rigenerazione Urbana ‘A Gonfie Vele’ per un importo complessivo di 15 milioni di euro ed il Pinqua riguardante il Nicolosi. Per concludere - ha sostenuto Ciacciarelli - debbo fare i complimenti al Commissario Della Pietà e a tutta la struttura dell’Ater Latina che sta portando avanti un grande lavoro su tutto il territorio provinciale".

Al termine dell'incontro Della Pietà ha poi accompagnato l'assessore Ciacciarelli in visita al cantiere di via Selene.